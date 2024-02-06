İngiltere'nin tek gündemi Kral Charles: Kanser teşhisi konuldu Kansere yakalanan Charles ile ilgili gelişmeler, İngiltere'de yayınlanan gazetelerin ilk sayfalarından verildi.

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İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu.

Programlarını ertelemek zorunda kalan Charles'ın tedavisine başlandı.

Bu gelişme, İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Ülkede yayın yapan gazeteler, kanser haberini ilk sayfadan verdi.

Metro: Kral kanser

Kral Charles'ın eşi Kraliçe Camilla ile fotoğrafını tam sayfa yayınlayan Metro, "Kraliyet'e sağlık şoku... Kral kanser" manşetini attı.

ABD'de yaşayan Kral'ın oğlu Harry'nin, babasını görmek için İngiltere'ye uçacağı bilgisi paylaşıldı.

The Times: Kansere yakalandı

Kral'ın kansere yakalandığını duyuran The Times, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya işaret ederek, Charles'ın "tam anlamıyla pozitif" olduğunu yazdı.

Prens William'ın, bu süreçte işleri daha fazla omuzlayacağı belirtildi. Harry'nin, kanser teşhisinin ardından babasının yanına gideceği bilgisi paylaşıldı.

Express: Kanser tedavisine başladı

İngiltere Kralı Charles'ın tam sayfa fotoğrafına yer veren Express, "Kral, kanser tedavisine başladı." ifadesini kullandı.

Kral'ın tedavisi konusunda Buckingham'ın iyimser olduğu, hastalığın ayrıntılarının is açıklanmadığı bildirildi. Kraliyet Ailesi'nden ayrı yaşayan Prens Harry'nin, babası ile konuştuğu aktarıldı.

Guardian: Kanser teşhisi konuldu

The Guardian, Buckingham'ın açıklamasını alıntılayarak, "Kral Charles'a kanser teşhisi konuldu." dedi.

Charles'ın tedavisine başlandığı ve bu durumun kendisini halka açık etkinliklerden uzak tutacağı kaydedildi.

Hastalığın türüne ilişkin bilgi paylaşılmadığı, Buckingham'ın ise prostat kanser söylentilerini reddettiği belirtildi.

i: Prens William daha fazla görev üstlenecek

Kral Charles'ın halka el salladığı anlara ilişkin bir kareyi yayınlayan "i" adlı gazete, kanser teşhisi haberini duyurdu.

İngiltere Kralı'nın oğlu Prens William'ın, Kraliyet görevleriyle ilgili sorumluluklarını artıracağı ifade edildi.

Mail: Erken tespit için minnettar

İngiltere Kralı Charles'ın kanser hastalığının "bomba etkisi" yarattığını aktaran Mail, "Charles, erken tespit için çok minnettar." dedi.

Haberde, "Kanser olduğuna dair şok edici haberlerin ardından sağlık mücadelesine son derece olumlu bakıyor." şeklinde ifadeler paylaşıldı.

Mirror: Kanser şoku

"Kral'ın kanser şoku" manşetini atan Mirror, tedavinin başladığına ve Harry'nin İngiltere'ye geri döneceğine ilişkin bilgileri ilk sayfadan aktardı.

Charles'in "şok edici" gelişmeden sonra birçok etkinliği kaçırmak zorunda kalacağı bildirildi.

Sun: Şoka uğrattı

The Sun, "Kral: Kanser oldum" başlığına yer verdiği haberinde, tedavinin başladığını, hastalıkla ilgili gelişmenin Birleşik Krallık'ı "şoka uğrattığını" kaydetti.

Hastalığını, oğulları William ve Harry'ye bizzat İngiltere Kralı Charles'ın kendisinin söylediği notu paylaşıldı.

İngiltere'nin konuştuğu gelişme: Bir adım geri

Star ve Telegraph gazeteleri de "Kral kanser oldu" manşetini atarken, Charles'ın "iyimser" olduğunu söylediği bilgisi paylaşıldı.

"Bir adım geri" ifadesini kullanan Financial Times, "Kral'a kanser teşhisi konuldu." dedi.

Ayrıntı paylaşılmadı

Kanser teşhisinin türüyle ilgili ayrıntı paylaşılmadığı, geçtiğimiz ocak ayında prostat büyümesi nedeniyle tedavi gören Charles'a uygulanan testlerde kanser tanısının ortaya çıktığı bildirildi.