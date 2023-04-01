İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar gerçekleştirildi İngiltere'de geleneksel hale getirilen 'açık iftar' etkinlikleri kapsamında, başkent Londra'daki British Library'de toplu iftar organize edildi.

AA

Ramazan Çadırı Projesi'nin 10. yılında İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Library'de iftar programı düzenlendi.

Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan çok sayıda kişi programa katıldı.

İftar öncesinde kütüphane içerisinde ezan okundu, dua edildi.

İftar organizasyonuna Camden Belediye Başkanı Nasim Ali ve British Library Operasyonlar Başkanı Jerry Shillito da katıldı.

Ramazan ayının ruhunu yaymayı amaçlıyor

İngiltere'de 2013'te kurulan ve bu sene 10. yılını kutlayan Ramazan Çadırı Projesi kapsamında yürütülen açık iftar programları aracılığıyla Ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Toplulukları bir araya getirerek ramazanın ruhunu yaymayı amaçlayan iftar organizasyonunun ana sponsorları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bulunuyor.