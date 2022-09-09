İngiltere'nin yeni kraliçesi Camilla oldu

Kraliçe Elizabeth'in ölümü, Kraliyet Ailesi'nin yeniden şekillenmesine yol açtı.

70 yıldır İngiltere Kraliçesi olarak tahtta bulunan 2'nci Elizabeth, dün hayatını kaybetti.

Balmoral Kalesi'nde önce doktor kontrolüne alınan Kraliçe'den, ilerleyen saatlerde ölüm haberi geldi.

Kraliçe Elizabeth'in yerini alacak

Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, Prens Charles'ın kral olması halinde, eşi Camilla'nın da kraliçe olmasını istediğini kamuoyuyla paylaştı.

Charles'ın yanında taç giyecek

75 yaşındaki Camilla, taç giyme töreninde Kral Charles'ın yanında Kraliçe olarak tacını takacak.

Guardian'ın haberine göre, Galler Prensi Charles, eşi Camilla'nın Kraliçe unvanını almasını uzun zamandır diliyordu.

Kraliçe olması için 'olağanüstü değişim' yorumu

Haberde, "Kraliçe Camilla olarak bilinmesi, ancak kamuoyundaki olağanüstü bir değişim sayesinde mümkün oldu." denildi.

Galler Prensi'ni zorlayan soru

Charles'a, 2010 yılında NBC'ye verdiği röportajda Camilla'nın "ne zaman İngiltere Kraliçesi" olacağı soruldu. Verdiği yanıtta tereddüt eden Charles, "Bu, şey... Göreceğiz, öyle değil mi? Bu olabilir." dedi.

Kraliçe Elizabeth'in Camilla açıklaması: İçten diliyorum

Kraliçe Elizabeth, söz konusu açıklamasında, "Zamanı geldiğinde, oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve karısı Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinizi biliyorum.

O zaman geldiğinde Camilla'nın kendi hizmetini sürdürürken, Kraliçe olarak bilinmesini içten diliyorum." demişti.