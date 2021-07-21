İngiltere'ye bir günde rekor göçmen girişi

Son 24 saatte Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye giriş yapan göçmen sayısı bugün rekor kırarak 430'e ulaştı. Ülkeye izinsiz girenlere 4 yıla kadar hapis öngören bir tasarı üzerinde çalışılıyor.

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, gündemin en önemli maddelerinden biri de yasa dışı göç.

Türkiye'yi Orta Doğu ve Kafkaslar üzerinden gelen göçmenler için kalkan olarak kullanma arzusundaki Avrupa ülkelerine göçmen girişi her ne kadar katı tedbirler uygulansa da artıyor.

MANŞ DENİZİ'NEN GİRİŞLERDE REKOR

Pazartesi günü en az 430 göçmen Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı.

Bu, tek bir gün içinde ülkeye gelen göçmen sayısında yeni bir rekor anlamına geliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, yasa dışı göç sorununun kabul edilemez olduğu ve sorunun üstesinden gelmek için önemli adımlar atıldığı kaydedildi.

OCAKTAN BU YANA 8 BİN GÖÇMEN

Pazar günü de 241 göçmeni taşıyan sekiz tekne İngiltere'ye ulaşmıştı. Bir önceki günlük en yüksek sayı olan 416, Eylül 2020'de tespit edilmişti.

Bu yıl şimdiye kadar İngiltere'ye yaklaşık 8 bin göçmen tekneyle ulaştı. Ülkeye gelenler arasında kadınlar ve küçük çocukların da olduğu bildirildi.





YASAL DÜZENLEME YAPILIYOR

İçişleri Bakanı Priti Patel, Manş Denizi üzerinden ülkeye geçişleri mümkün olmayacak hale getirme sözü verdi.

İngiltere ve Fransa arasındaki kanal aracılığıyla geçişleri engellemekle sorumlu ekibin başındaki yetkili Dan O'Mahoney, "Avrupa genelinde yasa dışı göçün artması nedeniyle kanal üzerinden tehlikeli küçük tekne yolculuklarında kabul edilemez bir artış var. İnsanlar ulaştıkları ilk güvenli ülkede sığınma başvurularını yapmalı ve bu tehlikeli geçişlerde hayatlarını riske atmamalı. Bu yasa dışı geçişlerin arkasındaki suçluların peşine düşmeye devam ediyoruz" dedi.

İngiltere'nin düzensiz göçle ilgili hazırladığı yasa tasarısının hayat kurtaracağını ve bu yasa dışı geçiş döngüsünü kıracağını söyleyen O'Mahoney, hükümetin İngiltere'de yasal kalma hakkı olmayanları iade etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İZİNSİZ GİRİŞLERE 4 YILA KADAR HAPİS

Şu anda milletvekilleri tarafından değerlendirilmekte olan tasarı, İngiltere'ye yasa dışı yollardan bilerek girmeyi ceza gerektiren bir suç haline getiriyor.

İzinsiz giriş yapan göçmenler 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Tasarıya göre, sığınma başvurusu sürecinde düzensiz göçmenler ülke dışında bir göç merkezinde de tutulabilecek.

GÖÇMEN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN TEPKİ

Fakat yasa tasarısı, göçmen hakları savunucuları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Refugee Action isimli sivil toplum kuruluşu, yasa tasarısını aşırı, nahoş ve zarar verici olarak nitelendirdi ve böyle bir yasa tasarısının insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunma iddiasındaki bir ülkede yeri olamayacağı yorumunu yaptı.