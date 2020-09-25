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    İngiltere’ye kış erken geldi

    Küresel ısınma bütün dünyanın dengesini bozarken, İngiltere'de dolunun ardından kar yağdı.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 18:05
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 18:05
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    İngiltere’ye kış erken geldi

    İngiltere'de mevsim değişikliği zor anlar yaşattı.

    Sıcak havanın ardından, 16 derece birden düşen hava sıcaklığı İngilizleri şaşırttı.

    Kuzey İngiltere'ye bağlı Baildon, Saltaire ve Shipley bölgelerinde fırtınayla başlayan hava yerini golf büyüklüğündeki doluya bıraktı.

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    Dolunun ardından Yorkshire kentine kar yağdı. Kar yağışı bazı bölgelerde 10 cm'i geçtiği ifade edildi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler zor anlar yaşarken, ortaya kart postallık görüntüler çıktı.

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