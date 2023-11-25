İnsani aranın ilk gününde Gazze'ye 200 tır yardım gönderildi Mısır, insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 tırın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilecek 4 günlük insani ara dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

Hamas, insani aranın Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.

200 tır giriş yaptı

Mısır Basın Enformasyon Kurumu'nun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kurum Başkanı Ziya Raşvan, Gazze'ye gönderilen yardım tırları ile ülkesine getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın Gazze'ye insani yardım gönderilmesine yönelik çabalarının devam ettiğini belirten Raşvan, insani aranın ilk gününde 200 tır insani yardımın yanı sıra Yaşasın Mısır Fonu'ndan hibe edilen 2 ambulans, Ürdün Sahra Hastanesi'ne ait 15 tır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sahra Hastanesi'ne ait 11 tırın Gazze'ye giriş yaptığını ifade etti.

Raşvan, Gazze'den 17 yaralının Mısır'a getirildiğini, bunlardan 12'sinin tedavi edilmek üzere refakatçileriyle birlikte Türkiye ve BAE'ye gönderildiğini belirtti.

Mısırlı yetkili ayrıca 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları nedeniyle Mısır'da mahsur kalan 134 Filistinlinin de gönüllü olarak Gazze Şeridi'ne döndüğünü kaydetti.