- Haberler
- Dünya Haberleri
- Interpol Başkanlığı'na BAE'li Ahmed Naser Al-Raisi seçildi
Interpol Başkanlığı'na BAE'li Ahmed Naser Al-Raisi seçildi
- AA
- 25.11.2021 - 11:07
- Güncelleme : 25.11.2021 - 11:51
İstanbul'da Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda kurumun yeni başkanı da seçildi.
INTERPOL'E BAE'Lİ BAŞKAN
Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi, yeni Interpol Başkanı oldu.
Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.
ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ
Seçim sonucu, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin hemen ardından geldi.
Interpol'ün başında 2018'den beri Güney Koreli Kim Jong-yang bulunuyordu.
ALMANYA KARŞI ÇIKMIŞTI
Seçim yarışı sırasında BAE'li Tümgeneral Raisi, özellikle Almanya'nın tepki gösterdiği bir isim olarak dikkat çekmişti.
Almanya'da yeni hükümeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) üç milletvekili, Reisi'nin başkan seçilmesinin 'Interpol'ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından' endişe açıklamıştı.