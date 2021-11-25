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    Interpol Başkanlığı'na BAE'li Ahmed Naser Al-Raisi seçildi

    Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.
    • AA
    • 25.11.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 11:51
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    Interpol Başkanlığı'na BAE'li Ahmed Naser Al-Raisi seçildi

    İstanbul'da Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

    Toplantıda kurumun yeni başkanı da seçildi.

    INTERPOL'E BAE'Lİ BAŞKAN

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi, yeni Interpol Başkanı oldu.

    Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.

    ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

    Seçim sonucu, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin hemen ardından geldi.

    Interpol'ün başında 2018'den beri Güney Koreli Kim Jong-yang bulunuyordu.

    ALMANYA KARŞI ÇIKMIŞTI

    Seçim yarışı sırasında BAE'li Tümgeneral Raisi, özellikle Almanya'nın tepki gösterdiği bir isim olarak dikkat çekmişti.

    Almanya'da yeni hükümeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) üç milletvekili, Reisi'nin başkan seçilmesinin 'Interpol'ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından' endişe açıklamıştı.

    Interpol Başkanlığı na BAE li Ahmed Naser Al-Raisi seçildi #1

    Interpol Başkanlığı na BAE li Ahmed Naser Al-Raisi seçildi #2

    Interpol Başkanlığı na BAE li Ahmed Naser Al-Raisi seçildi #3

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