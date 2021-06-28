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    Irak: ABD saldırısı, egemenliğimizi ihlal etti

    Bağdat yönetimi, Pentagon'un saldırısını reddettiklerini belirtti.
    • AA
    • 28.06.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 12:29
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    Irak: ABD saldırısı, egemenliğimizi ihlal etti

    ABD, Suriye ve Irak'ta Haşdi Şabi milislerine hava saldırısı düzenledi.

    Pentagon, saldırının, Irak'taki Amerikan personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini bildirdi.

    Suriye'de iki, Irak'ta bir noktanın hedef alındığı saldırılarda silah depolama tesisleri vuruldu.

    IRAK'TAN SALDIRIYA TEPKİ

    Açıklamada, "Başkan Joe Biden, Amerikalı personeli korumak için harekete geçeceğini açıkca ortaya koydu" ifadesi kullanılırken, Irak hükümeti, ABD'nin saldırılarına tepki gösterdi.

    Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği ve bunun reddedildiği kaydedildi.

    Irak: ABD saldırısı, egemenliğimizi ihlal etti #1

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