Irak Başbakanı Kazımi: 2020 yılında DAEŞ'in kökünü kazıdık

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Başkent Bağdat'ta Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın yıllık konferansının ardından basın toplantısı düzenledi.

"2020 YILININ BAŞARILARI BÜYÜK VE GURUR VERİCİ"

Düzenlenen toplantıda Kazımi, "2020 yılının başarıları büyük ve gurur verici. Bunlar DAEŞ'in tamamen kökünün kazınması/ ortadan kaldırılması, örgütün tüm büyüme kapılarının kapatılması ve kötü niyetli girişimlerinin engellenmesidir. 2021 yılında güvenlik düzeyi daha iyi olacak."ifadelerini kullandı.

"HALA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

"Sıkıntıların henüz bitmediğine" işaret eden Kazımi, "Hala yapacak çok işimiz var. Hala kaçak silahlar, suç çeteleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşiret anlaşmazlıkları bulunuyor. Bunlarla yüzleşmek ve caydırmak için hepimizin dayanışma göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Emniyet teşkilatı yönetiminden, kişisel meseleleri bırakmalarını ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından belirlenen hedeflere odaklanmalarını isteyen Kazımi, güvenlik konusundaki çalışmalarda gereken entegrasyonu sağlamak için istihbari çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

DAEŞ 2014 YILINDA IRAK'IN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.