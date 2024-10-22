Irak Başbakanı Sudani: DEAŞ’ın sözde Irak Valisi öldürüldü

İHA

Irak Ordusu'ndan DEAŞ'a başarılı operasyon...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi ile 8 yetkilisinin, Selahaddin ilindeki Hamrin dağlarında öldürüldüğünü bildirdi.

KAHRAMANCA OLARAK NİTELEDİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, konuya ilişkin açıklamasında Terörle Mücadele Birimi ve Ulusal Güvenlik Teşkilatının gerçekleştirdiği ortak operasyonu “kahramanca, nitelikli” olarak tanımlayarak "Teröristler saklandığı deliklerde hedef alındı.” dedi.

“Irak’ta teröristlere yer yok” diyen Sudani, “Irak toprakları teröristlerden ve işedikleri günahlardan temizleninceye kadar saklandıkları yere kadar takip edeceğiz ve ortadan kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

"9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Uluslararası Koalisyon Güçlerinin teknik desteği ve hassas istihbarat paylaşımı ile sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Aralarında Irak Valisi olarak bilinen Casim Mezrui Ebu Abdulkadir aralarında bulunduğu 9 terörist öldürüldü. Teröristlerin kimlikleri, DNA testlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.” denildi.

Ayrıca “Teröristler tarafından kullanılan 8 sığınakta büyük miktarda silah, mühimmat ve ekipman ele geçirildi.” ifadelerine yer verildi.

Operasyonda sığınakların tamamen yok edildiği ve patlayıcı imalatı için kullanılan büyük bir atölyenin de imha edildiği belirtilirken, operasyonun sürdüğü vurgulandı.