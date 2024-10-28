Irak ile Çin, petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşmaya vardı

AA

Irak ile Çin arasında iş birliği için yeni bir adım atıldı.

Çin ile imzalanan anlaşmalara ilişkin Irak Petrol Bakanlığı, yazılı açıklamada bulundu.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Açıklamadan edinilen bilgiye göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'nin huzurunda, Çinli şirketlerle petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi için nihai anlaşmalar imzalandı.

Ayrıca, geliştirme çalışmaları kapsamında, 800 ile 850 metreküp gaz ve 750 bin varil ham petrol olarak tahmin edilen günlük üretim kapasitelerinin artırılacağı kaydedildi.