Iraklı Türkmen din adamları: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunuyoruz Basın toplantısı düzenleyen din adamları, Cumhur İttifakı'na ve ittifakın adayı Erdoğan'a destek çağrısı yaptı.

AA

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen din adamlarından, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verildi.

"Tüm bölge için önemli"

Irak Türkmenleri Fatih Din Adamları Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Murat Esat Reşid, seçimlerin sonucunun sadece Türkiye için değil tüm bölge için büyük önem arz ettiğini söyledi.

"Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunuyoruz"

Dernek üyesi Reşid, Müslümanların oy kullanma hakkının dini açıdan bir emanet olduğunu ve bu emanetin hak ettiği yere verilmesi gerektiğine işaret ederek şöyle dedi:

Son 20 yılda Türkiye'ye çağ atlatan Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunuyoruz.

"Tüm İslam dünyasında barışın simgesi oldu"

Son yirmi yılda Türkiye'ye huzur ve bölgeye barış getirmek için büyük fedakarlıklar yapan Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanmasını arzuladıklarını vurgulayan Reşid, "Türkiye ve Erdoğan artık tüm İslam dünyasında barışın simgesi oldu." diye konuştu.

"İslam dünyası için zafer niteliği taşıyacak"

Bir diğer dernek üyesi Maruf el-Hüseyni de demokrasi şöleni olarak tanımladığı seçimlerin sıradan bir olay olmadığını ve "seçimlerin Cumhur İttifakı tarafından kazanılmasının İslam dünyası için zafer niteliği taşıyacağını" kaydetti.