Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İHA

Irak'ın Erbil kenti sallandı...

Hakkari'den de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

Deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) beklenen açıklama geldi.

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Ayrıca verilere göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan, sarsıntı ise, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor