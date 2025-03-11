Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İHA
Irak'ın Erbil kenti sallandı...
Hakkari'den de hissedilen deprem paniğe yol açtı.
Deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) beklenen açıklama geldi.
4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre, Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Ayrıca verilere göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Öte yandan, sarsıntı ise, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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