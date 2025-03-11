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Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika gelişmesinde, AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenilirken, depremin Hakkari'den de hissedildiği açıklandı.