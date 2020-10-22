Irak’ta çocuklarını nehre atan kadın ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanacak

Geçtiğimiz günlerde iki çocuğunu Dicle Nehri’ne atarak ölümlerine sebebiyet veren kadının, Irak yasası uyarınca ağır bir şekilde cezalandırılacağı belirtildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçtiğimiz günlerde kocasından boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden kadın, 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri’ne atarak ölümlerine neden olmuştu.

Talihsiz çocukların cesetleri saatler sonra nehirden çıkarılırken, olay ülkede büyük tepki görmüştü.

“KASTEN ÖLDÜRME” SUÇUNDAN YARGILANACAK

2 çocuğunu acımadan öldüren cani anne ile ilgili Irak İçişleri Bakanlığı’ndan resmi açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı, kadının “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.

Irak'ta bir anne, 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne attı İZLE

Çocuklarının ölümüne neden olan ve adının Nesrin olduğu öğrenilen annenin, Irak yasası uyarınca ağır bir şekilde cezalandırılacağı belirtilirken, son dönemde buna benzer olayların Irak’ta arttığına dikkat çekildi.