Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
658.358
-0.45%
BTXN Coin
40.80
-0.94%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

    Irak Meclisi, yeterli sayı bulunmadığı gerekçesiyle bugün yapılmayan cumhurbaşkanlığı seçimini çarşamba gününe ertelediklerini duyurdu.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 18:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

    Irak'ta bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi.

    Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, seçimin çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

    Yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi, toplam 329 sandalyeli mecliste 202 milletvekilinin hazır bulunmasına rağmen, yeterli sayıya ulaşılamadığı için yapılmadı.

    EN AZ 220 ÜYENİN HAZIR BULUNMASI GEREKİYOR

    Yasaya göre cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 329 sandalyeli meclis üyelerinin en az 220 üyesinin hazır bulunması gerekiyor.

    Irak’ta 2006 yılında yapılan ilk seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı, Kürtler, Meclis Başkanlığı Sünniler ve Başbakanlık Şiiler arasında paylaşılıyor.

    Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Altay'da Deniz Kadah sezonu kapattı
    Futbol

    Altay'da Deniz Kadah sezonu kapattı

    Adıyaman'da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
    3. Sayfa

    Adıyaman'da tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

    Görüş Bildir