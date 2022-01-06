Irak'ta gelin ve damat düğünde boşanma kararı aldı

Irak'ta gelin ve damat düğünde boşanma kararı aldı

Düğünde çalınan müziğin damadı küçük düşürdüğü gerekçesiyle çıkan kavga sonrası gelin ve damat, boşanmaya karar verdi.

Irak’ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen bir düğünde çalınan müzik, gelin ile damadın aileleri arasında krize yol açtı.

Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen “Mısaytıra” adlı şarkının çalınması, damat ve ailesini kızdırdı.

KAVGA ÇIKTI, DÜĞÜN İPTAL OLDU

İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında kavga çıktı.

Kavga sonrası çiftler, boşanma kararı alarak düğünü iptal etti.

“EN HIZLI BOŞANMA”

Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar, yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.