Irak’ta genel seçim tarihi belli oldu: 11 Kasım

DHA

Irak’ta siyasi hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Başkent Bağdat’ta sabah saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin başkanlığında önemli bir karar aldı.

Ülkenin geleceğini şekillendirecek genel seçimlerin tarihi belirlendi.

GENEL SEÇİM 11 KASIM'DA YAPILACAK

Seçimin 11 Kasım’da yapılması yönünde oy birliğiyle anlaşma sağlandı.

Bu karar, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun geçen ay seçmen kayıtlarını güncelleme sürecini başlatmasının ardından geldi.

Seçimlerin, ülkede uzun süredir devam eden siyasi belirsizlik ve halkın talepleri doğrultusunda demokratik bir dönüm noktası olması bekleniyor.