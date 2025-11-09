Irak'ta güvenlik güçleri ve yerinden edilmiş seçmenler sandık başında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabahın erken saatlerinde Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde sandıklar açıldı. Özel durumdaki seçmenler yoğun güvenlik önlemleri altında oylarını kullanmaya başladı.

Irak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bugün yapılan özel oylamada 1 milyon 313 bin 980 güvenlik personeli ve 26 bin 538 yerinden edilmiş seçmen oy kullanacak.

IKBY genelinde, özel oylama kapsamındaki seçmen sayısı 224 bin 333 olarak açıklandı.

GENEL SEÇİMLER 11 KASIM'DA

Halepçe kenti idari olarak ayrı bir şehir olmasına rağmen, seçimlerde Süleymaniye bölgesi içinde değerlendiriliyor.

Irak Meclisi’nde IKBY’ye ayrılan 46 sandalye, 15’i Erbil, 18’i Süleymaniye, 11’i Duhok kentlerinden seçilecek milletvekillerine ait olacak.

Erbil seçim bölgesinde 9 parti ve 6 bağımsız aday listesiyle toplam 108 aday, Süleymaniye-Halepçe bölgesinde 9 parti ve 4 bağımsız listeyle 136 aday, Duhok’ta ise 59 aday yarışıyor.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin oy kullandığı özel oylamanın ardından, Irak’ta genel seçimler 11 Kasım’da gerçekleştirilecek.