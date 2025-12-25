Irak’ta İsrail’le normalleşme çıkışı krize yol açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin de hazır bulunduğu Noel etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail ile normalleşmenin Irak'tan başlaması gerektiğini savundu.

"IRAK'TA İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Kürsüye çıkan Başbakan Sudani ise, Sako'nun sözlerine tepki göstererek, "Irak'ta normalleşmeye (İsrail ile) ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş." dedi.

Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda es-Sadr da, Keldani Kilisesi Patriği'nin sözlerine tepki göstererek, "Normalleşme Irak yasalarına göre suçtur ve cezai yaptırıma tabidir. Kim olursa olsun, normalleşmeyi teşvik eden ya da talep eden herkes cezadan muaf değildir." ifadelerini kullandı.

Iraklı milletvekili Mustafa Sened ise Sako hakkında mahkemede davacı olacağını söyledi.