Irak’ta kanamalı ateş vakası: 35 ölü Irak’ta kanamalı ateş virüsü nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA

Irak Sağlık Bakanlığı giderek artan kanamalı ateş virüsü vakasıyla ilgili son bilançoyu açıkladı.

Yapılan açıklamada, ülkede bu yıl içerisinde 250’den fazla kanamalı ateş vakasına rastlandığı ve 35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Ölüm sayıları artıyor

En çok vakanın Zikar kentinde tespit edildiği, kentte 77 vakadan 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları, kurbanları evlerinde kesmeme konusunda uyardı, hastalığın yayılmasını önlemek için kasaplara talimat verildiği belirtildi.

IKBY'de 5 can daha gitti

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci yaptığı açıklamada, bölgede 23 vakanın tespit edildiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurban Bayramı’nda kurbanlıkların evlerde ve sokaklarda yasaklandığını aktaran Berzenci, söz konusu virüse karşı bölgesel ve ulusal örgütlerle iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Kanamalı ateş virüsü nedir?

Kanamalı (Hemorajik) Ateş Virüsü (OHAV) keneler tarafından taşınan bir virüsün neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olarak bilinmektedir.

Hastalığın bulaşmasında, enfekte keneler başlıca faktörler kabul edilirken insanların, enfekte hasta veya ölü hayvanların kan, idrar, dışkılarına temas etmesi sonucunda da bulaşabiliyor.