Irak'ta Şii lider Sadr, ulusal çoğunluk hükümeti kurmak istediklerini belirtti

Necef kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sadr, “Önümüzde ya ulusal çoğunluk hükümet kurmak ya da ulusal muhalefet oluşturmak şeklinde iki yol var” dedi.

Irak'ta genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ikamet ettiği Necef kentinde bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarında ulusal çoğunluk hükümeti kurmak için çalıştıklarını belirten Sadr, "Seçimlerin şeffaf şekilde gerçekleştirildiğine tüm dünya şahit. Önümüzde ya ulusal çoğunluk hükümet kurmak ya da ulusal muhalefet oluşturmak şeklinde iki yol var." dedi.

“TÜM SİLAHLI YAPILARI LAĞVETMEK LAZIM”

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi içerisindeki kontrolsüz silahlı yapılara da değinen Sadr, bunların lağvedilerek silahlarının hükümete teslim edilmesi gerektiğini belirtere, “Tüm silahlı yapıları lağvetmek lazım.” ifadesini kullandı.

İRAN GENEL SEÇİMLERİ

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde Sadr'ın başını çektiği Sadr Grubu, nihai olmayan sonuçlara göre 329 sandalyeli Mecliste 74 sandalye kazanarak birinciliği elde etmişti.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, henüz nihai seçim sonuçlarını açıklamadı. Bunun için önce Irak Federal Mahkemesi'nin de seçim sonuçlarını onaylaması gerekiyor.

Şİİ GRUPLARIN SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZLARI SÜRÜYOR

Sadr'ın İran'a yakın Şii siyasi partilerden uzak; Kürtler, Sünniler ve diğer oluşumlardan oluşacak bir çoğunluk hükümetinden yana olduğu ve başbakanın Sadr Hareketi mensubu ya da Harekete yakın bir isim olmasını istediği biliniyor. İran'a yakın Şii grupların ise seçim sonuçlarına itirazları sürüyor.