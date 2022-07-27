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- Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı
Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı
- 27.07.2022 - 19:44
- Güncelleme : 27.07.2022 - 20:21
Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat’taki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.
Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge’ye girerek parlamento binasını bastı.
Polis havaya ateş açtı
Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.
Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı
Göstericilerin bölgeden çekilmeleri istendi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.
Sudani Başbakan adayı olarak gösterildi
Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişlerdi.
İHA'nın haberine göre, Yeşil Bölge’deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.