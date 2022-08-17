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    Irak'ta siyasi liderlerden şartlı erken seçim mutabakatı

    ​​​​​​​Irak'ta siyasi liderler, ülkenin içinde bulunduğu mevcut krizden çıkış için "anayasal çerçevede erken seçim yapılması" konusunda anlaştı.
    • 17.08.2022 - 18:55
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    Irak'ta siyasi liderlerden şartlı erken seçim mutabakatı

    Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

    Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı.

    Mecliste oturma eylemi düzenliyorlar

    Sadr'a bağlı kişiler, iki haftayı aşkın süredir Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Meclis bahçesinde oturma eylemlerini sürdürüyor. Meclis, söz konusu eylemler nedeniyle toplanamıyor.

    Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istiyor. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna Meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz ediyor.

    Irak ta siyasi liderlerden şartlı erken seçim mutabakatı #1

    Masaya dönme çağrılarını olumsuz bıraktı

    Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

    Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Fayik Zeydan ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile ülkedeki Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ve Hristiyan toplumun temsilcileri Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında Bağdat'taki hükümet sarayında bir araya geldi.

    Irak ta siyasi liderlerden şartlı erken seçim mutabakatı #2

    Yeniden seçim olabilir

    Ülkedeki siyasi krizin görüşüldüğü toplantıya, Sadr Hareketi'nden ise temsilci katılmadı. Yeniden erken seçim yapılabileceği noktasında anlaşan liderler, bu sürecin anayasal çerçeveye uygun şekilde olmasını istedi.

    Toplantıda, anayasal çerçevede bir yol haritası çizilmesi için ulusal diyalog toplantılarına devam edilmesi kararı alındı.

    AA'nın haberine göre, Iraklı siyasi liderler ayrıca Sadr Hareketi'ne söz konusu ulusal diyalog toplantılarına katılma çağrısında bulundu.

    Irak ta siyasi liderlerden şartlı erken seçim mutabakatı #3

    Irak ta siyasi liderlerden şartlı erken seçim mutabakatı #4


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