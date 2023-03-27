Irak'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı Tartışmalara neden olan yeni seçim yasa tasarısı Irak Meclisi'nde onaylanarak yasalaştı. Yeni seçim yasasıyla, 'çoklu seçim bölgesi' sisteminden 'kapalı liste ve tek seçim bölgesi' sistemine geri dönülecek.

AA Yeni seçim yasa tasarısı Irak'ta tartışmalara yol açmış, bazı küçük siyasi partiler ve bağımsız milletvekilleri, iktidar partilerinin işine yarayacağı gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkmıştı. Irak Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada yeni seçim yasasının kabul edildiği açıklandı. Irak'ta hükümet ortağı Şii, Sünni ve Kürt partilerin hazırladığı yeni seçim yasasıyla, 'çoklu seçim bölgesi' sisteminden 'kapalı liste ve tek seçim bölgesi' sistemine geri dönülecek. Protesto gösterileri düzenlenmişti Siyasetten çekilen Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ve Şiilerin en büyük merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin de seçim yasasında eskiye dönüşe karşı çıktığı biliniyor. Irak'ın başkenti ve güney illerinde bu seçim yasasına karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.