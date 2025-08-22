Irak'ta tehlikeli gerilim: Süleymaniye'de Talabani kuzenler çatıştı

Irak gerilim dolu bir gece geçirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde eski Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) eski Eş Başkanı ve Halk Cephesi lideri Lahur Şeyh Cengi Talabani hakkında çıkarılan gözaltı kararı gerginliğe neden oldu.

Dün akşam saatlerinde IKBY’nin Süleymaniye kentinde kalan eski KYB Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi hakkında henüz açıklanmayan bir nedenle gözaltı kararı çıkarıldı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Cengi’nin ikamet ettiği bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilirken, Süleymaniye’nin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik güçleri, Cengi gözaltına almak istediği sırada silahlı çatışma çıktı.

KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Lahur Talabani , 4 saat süren çatışmanın ardından kardeşleri Polad Şeyh Cengi Talabani ve Aso Şeyh Cengi Talabani gözaltına alındı.

Çatışmada, Aso Şeyh Cengi’nin yaralandığı öğrenildi.

Komşuda yaşanan bu tehlikeli gerilim Türkiye'nin de takibinde.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: