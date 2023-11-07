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İran: ABD, bize ateşkes istediğine dair mesaj gönderdi

İran: ABD, bize ateşkes istediğine dair mesaj gönderdi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ABD, başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi.