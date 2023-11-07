İran: ABD, bize ateşkes istediğine dair mesaj gönderdi

İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar bir aydır şiddetini artırarak devam ediyor.
Abluka altındaki Gazze Şeridin'e yönelik İsrail saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.
Bölgede çatışmalar sürerken İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
"ABD, bize başka bir ülke aracılığıyla ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi"
İran, ABD’nin kendilerine İsrail ve Filistin arasında ateşkes istediklerine dair mesaj gönderdiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, 3 gün önce başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi.
"ABD'nin işgalci rejimi desteklemeyi bırakmasını umuyoruz"
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Irak ziyaretini değerlendiren Abdullahiyan, Blinken'ın başkent Bağdat'ta çelik yelek giyerek görüntü vermesini eleştirerek, "Bu, ABD'nin bölgedeki gerçek rolünü göstermektedir. ABD'nin kısa zaman içerisinde bölgedeki politikasından vazgeçmesini ve işgalci rejimi desteklemeyi bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış