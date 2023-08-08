İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile herhangi bir ön şart olmadan tutuklu takası yapmaya hazır olduklarını söyledi.

AA

ABD'de bazı İran vatandaşları yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, İran'da da en az 4 Amerikan vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İki ülke arasında daha önce de tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

Ekim 2020'de ise İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, "insani nedenlerle" serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.

Çok sayıda kişi hapiste

Namazi'nin oğlu Siyamek Namazi ise casusluk suçundan halihazırda İran'da hapiste tutuluyor.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da "İran-BRICS Ortaklık ve İşbirliği Perspektifi" adıyla düzenlenen bir konferans sırasında basına açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, Tahran-Washington arasında muhtemel bir tutuklu takasını değerlendirdi.

"ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız"

Tutuklu takasına "insani bir mesele" olarak baktıklarını söyleyen Abdullahiyan şunları söyledi: