İran: ABD'den çok daha ağır intikam alacağız

Tahran'dan yapılan açıklamada, Kasım Süleymani ve el-Mühendis'i öldürenlerin cezalandırılacağı belirtildi.

Washington-Tahran hattında gerginlik devam ediyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin, Twitter hesabından paylaştığı ve İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan mesajda, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle ABD'den intikam alınacağı iddia edildi.

"SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ALACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesi emrinin bizzat kendisi tarafından ABD ordusuna verildiğini itiraf ettiğini hatırlatan Şemhani, "İran ve Irak halkı, Süleymani ve el-Mühendis'in intikamını alacaktır. Onları öldürenleri cezalandırmadan rahat oturmayacaklar. Çok daha ağır intikam yoldadır." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİ SUİKASTI

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.