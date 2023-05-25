İran: Avrupa'ya doğalgaz ihraç edersek, bunu Türkiye üzerinden yaparız Ülkedeki Ulusal Doğalgaz Şirketi'nden yapılan açıklamada, Avrupa'ya olası gaz sevkiyatında rotanın Türkiye'den geçeceği belirtildi.

AA

İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nin (NIGC) enerji konusundaki açıklamasında Türkiye ayrıntısı göze çarptı.

Açıklamayı, NIGC Genel Müdürü Mecid Çegeni yaptı.

Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden gerçekleştireceklerini söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Çegeni, ülkesinin doğalgaz ihracatıyla ilgili geleceğe yönelik yaklaşımı hakkında bilgi verdi.

"Avrupa'ya doğalgaz ihraç edersek, Türkiye üzerinden olacaktır"

Çegeni, "Eğer Avrupa'ya doğalgaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır." dedi.

Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğalgazını istediğini dile getiren Çegeni, müzakerelerin gündemde olduğunu fakat bu ülkelerin bazılarıyla sözleşme imzalamak için gerekli altyapının henüz hazır olmadığını kaydetti.

Dünyada en fazla doğalgaz kaynaklarına sahip ikinci ülke

İran, Rusya'nın ardından 33 trilyon metreküp rezerviyle dünyanın en fazla doğalgaz kaynaklarına sahip ikinci ülkesi konumunda.

Söz konusu ülke, gaz üretiminde ise ABD ve Rusya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.