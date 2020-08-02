İran: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi çok önemli

Hamaney'in danışmanı, tarihi yapı için "500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır" dedi.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili Türkiye'ye tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ"

İran devlet televizyonunda gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Velayeti, Ayasofya'nın müze statüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılarak yeniden camiye dönüştürülmesinin "çok önemli bir iş" olduğunu belirtti.

"POMPEO'NUN BAŞKA EMRİ VAR MI"

Velayeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya'nın tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin, "Pompeo’nun başka bir emri var mı? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs'ün yenilgisinden sonra ellerinden geldiği kadar kilise yaptılar. 500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır." diye konuştu.

"TÜRK HALKI İSLAM'A BAĞLI"

Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Tüm propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği görevini de yapan Velayeti, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını tebrik eden bir bildiri yayınladıklarını ve bildirinin Türkçe nüshasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu sözlerine ekledi.

Ali Ekber Velayeti