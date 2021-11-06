İran: Azerbaycan ile bazı yanlış anlaşılmalar aşıldı

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Bakü yönetimi ile ikili iş birliğini daha da genişletme yolunda ilerleyebileceklerini söyledi.

İran'dan Azerbaycan ile ilişkilerin gidişatına dair açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile son dönemde ortaya çıkan bazı yanlış anlaşılmaların iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde aşıldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.

"İRAN İLE AZERBAYCAN, YANLIŞ ANLAŞILMALARI AŞTI"

Görüşmede, İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve yakın ilişkilere vurgu yapan Abdullahiyan, "Son zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı çevreler de faaliyete geçti ancak iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde bunları aştık. Şu anda iki ülke olarak ikili iş birliğini daha da genişletme yolunda ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

BÖLGE İÇİ MEKANİZMAYA DESTEK

Abdullahiyan, Kafkasya'daki sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatı da dahil olmak üzere bölgesel iş birliğine yönelik görüşmeleri güçlü bir şekilde desteklediklerini ve İran'ın bölgedeki sorunların bölge içi mekanizmalar yoluyla çözülebileceğine inandığını kaydetti.

AZERBAYCAN: İLİŞKİLERİ GENİŞLETMEYE HAZIRIZ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise başkalarının iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmalardan faydalanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, herhangi bir yanlış anlaşılmanın dostluk ve kardeşlik ortamında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Bayramov, Bakü'nün Tahran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.