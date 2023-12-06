İran: Azerbaycan'la ilişkiler doğru yolda Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ilişkileri her alanda geliştirmek için adımlar attıklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Bakü ve Tahran yönetimleri, Karabağ'daki savaş sırasında gerilen ilişkileri iyileştirmek için adımlar atıyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, gidişatın bu yönde olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin "doğru yolda" ilerlediğini ve koridorların açılması konusunda "iyi anlaşmalar" yaptıklarını söyledi.

Abdullahiyan-Bayramov görüşmesi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Moskova'da düzenlenen ve Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ile Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısının oturum aralarında bir araya geldi.

İlişkiler 'doğru yolda'

Görüşmede, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin "doğru yolda" ilerlediğini ifade eden Abdullahiyan, iki ülke liderleri arasındaki son görüşmede ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönünde adımlar atıldığını hatırlattı.

Hedef, daha fazla ivme kazandırmak

Tahran ve Bakü arasında koridor açma, ticari iş birliği, yarım kalmış projeler konusunda da iyi anlaşmalar yapıldığını belirten Abdullahiyan, iki ülkenin ikili ilişkilere daha fazla ivme kazandırmak için ekonomik, kültürel, siyasi, güvenlik ve turizm alanlarını harekete geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Aliyev: Tahran ile anlaştık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşımı sağlayacak kara yolu ve demir yolunun inşası konusunda Tahran yönetimiyle anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesini 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerine işaret ederek şöyle demişti: