- Haberler
- Dünya Haberleri
- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Ana ve temel yaptırımlar kaldırıldı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Ana ve temel yaptırımlar kaldırıldı
Viyana görüşmelerine yönelik bilgi veren Ruhani, ana ve temel yaptırımların kaldırıldığını ifade etti. ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönmelerinden başka çarelerinin olmadığını söyledi.
- İHA
- 09.05.2021 - 09:37
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Ruhani, görüşmede Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine ilişkin bilgiler verdi.
“BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK”
Ruhani konuşmasında, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının kaldırılmasından başka bir seçenek olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönme dışında bir seçenekleri yok.”
“MÜZAKERELERİMİZ DEVAM EDİYOR”
Yaptırımların kaldırılmasında ilerleme kaydedildiğini belirten Ruhani, “Ana ve temel yaptırımların kaldırılması konusunda ABD ile anlaştık. Sadece bazı ayrıntıların çözümü noktasında müzakerelerimiz devam ediyor.” dedi.