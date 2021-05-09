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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Ana ve temel yaptırımlar kaldırıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Ana ve temel yaptırımlar kaldırıldı

Viyana görüşmelerine yönelik bilgi veren Ruhani, ana ve temel yaptırımların kaldırıldığını ifade etti. ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönmelerinden başka çarelerinin olmadığını söyledi.