İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Seçimlere katılın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için halka yüksek katılım çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devrimin 42. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Kutlamalar çerçevesinde Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Tahrandaki türbesinde düzenlenen törende Ruhani, 18 Haziran seçimlerini işaret ederek açıklamalarda bulundu.

Halkın kullanacağı oylarla sistemi belirlemeleri gerektiğini ifade eden Ruhani, Humeyni'nin de sultaya karşı olduğunu ve halkın kendi kaderiyle ilgili karar alabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.

"SİSTEMİ BELİRLEYEN HALKIN OYLARIDIR"

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Seçimlere katılımın maksimum seviyede olması hem seçilen kişinin onay almasıdır hem de düzenin ilkelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

REFORM YANLILARI SANDIĞA GİTMİYOR

İran'da 21 Şubat 2020'de yapılan 11. Dönem Meclis Seçimlerinde önemli isimleri Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilen reformistler, seçimleri boykot ederek sandık başına gitmemişti.

Reformistlerin seçimleri boykot etmesi katılımın düşük olmasına ve muhafazakarların Mecliste ezici çoğunluğu elde etmesine yol açmıştı.

BOYKOT KATILIMI ETKİLİYOR

Seçimlere katılım, ülke genelinde bir önceki seçime oranla yaklaşık yüzde 30 azalarak yüzde 42,57 olarak gerçekleşmişti.

Bu oranın, başkent Tahran gibi büyük şehirlerde yüzde 20 civarında olduğu belirtilmişti.

Ülkede reformist adayların 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de veto edilmesi ve seçmenlerinin bu kez de "boykot" seçeneğini tercih edebileceği belirtiliyor.