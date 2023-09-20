İran Cumhurbaşkanı Reisi, Yahudi hahamlar ile görüştü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, BM zirvesi için bulunduğu ABD'nin New York kentinde Ortodoks Yahudi Hahamlar ile sohbet etti.

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ensonhaber.com

18-19 Eylül 2023 tarihlerinde ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi"ne katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, kentte yaşayan Ortodoks Yahudi Hahamlar ile de görüştü.

Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti'nde Yahudiler her zaman özgür olmuştur, İran da onları her zaman desteklemiştir." ifadelerini kullandı.



İran medyasına göre, Siyonist karşıtı Neturei Karta haredi grubunun üyeleri, BM Genel Kurulu oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

"Bizim tek sorunumuz Siyonistlerledir"

Reisi, "Burada Siyonist karşıtı Yahudilerin olduğunu duydum ve bu harika bir şey" dedi.

Yahudi inancıyla, Tevrat'la hiçbir sorunumuzun olmadığını, İran'da Yahudilerin din özgürlüğüne sahip olduğunu her zaman vurguluyoruz. Bizim tek sorunumuz Siyonistlerledir.

ifadelerini kullanan Reisi, Yahudilerden, Hıristiyanlardan veya Müslümanlardan gelmesine bakmaksızın "baskıya" karşı olduğunu vurguladı: "İşte bu yüzden DEAŞ üyelerini hiçbir zaman Müslüman olarak tanımadık."

"Yahudi olarak siyonizme karşı olmanız, övgüye değer"

Reisi ayrıca,



Bugün Siyonistler Yahudi inancını itibarsızlaştırmak istiyorlar, ancak biz Siyonizm ile Yahudi inancı arasında net bir ayrım yapıyoruz ve sizin 'Yahudiyiz ama yine de Siyonistlere karşıyız' diye ilan ettiğiniz çalışmanız övgüye değer bir şey.

diye ekledi.

Yahudi cemaati temsilcisi: "Din ile işgal kabul edilemez"

Raisi ile görüşen Neturei Karta üyeleri, görüşmede şunları ifade etti: