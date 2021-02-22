Euro
8.5483
1%
Dolar
7.0212
0.57%
Altın
408.45
2.11%
Borsa
1.551
-0.62%
Bitcoin
381.840
-6.36%
EXEN Coin
16.91
-0.47%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C
    İran Dini Lideri Hamaney: İhtiyaç olursa uranyumu yüzde 60 zenginleştiririz

    İran Dini Lideri Hamaney: İhtiyaç olursa uranyumu yüzde 60 zenginleştiririz

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin nükleer silah üretmek gibi bir girişiminin olmadığını belirterek, "Bizim İslami düşüncemizde nükleer silahlara yer yok." dedi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 22:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da Uzmanlar Meclisi temsilcileri ile görüştü.

    Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hamaney, ABD ve diğer Avrupa ülkelerinin İran hakkındaki son açıklamalarını insafsız ve dayatma olarak değerlendirdi.

    İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda konuşan Hamaney, ihtiyaç duyulması halinde uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirebileceklerini söyledi.

    "İSLAMİ DÜŞÜNCEMİZDE NÜKLEER SİLAHLARA YER YOK"

    Hamaney, İran’ın nükleer silah üretmek gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, “İran’ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah üretmek isteseydi buna kimse engel olamazdı. Bizim İslami düşüncemizde nükleer silahlara yer olmadığı için nükleer silah üretmiyoruz” ifadelerini kullandı.

    İran Dini Lideri Hamaney: İhtiyaç olursa uranyumu yüzde 60 zenginleştiririz #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir