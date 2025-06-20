İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye yönelik suikast girişimi engellendi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arakçi’ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

"KASIM SÜLEYMANİ GİBİ ŞEHADETİ ARZULUYOR"

Rençberan, Arakçi’nin İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile nükleer müzakereler kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğinin duyurulmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaşarak "Siyonist rejim onu hedef alır mı?" endişesini paylaştığını belirtti.

Rençberan paylaşımında, "Evet, böyle bir tehdit vardı ve hala da var. Ancak Arakçi, sadece bir dışişleri bakanı değil aynı zamanda kendisini vatanın bir ferdi olarak görüyor ve tıpkı sevdiği Kasım Süleymani gibi şehadeti arzuluyor" dedi.

"İSRAİL’İN TAHRAN’DA PLANLADIĞI BÜYÜK KOMPLO HAYATA GEÇECEKTİ"

Suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Rençberan şöyle dedi: