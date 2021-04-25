İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’yi aşı stoklamakla suçladı

Zarif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama il ABD’yi koronavirüs aşısını stoklamakla itham etti. “Salgına küresel aşılama programı ile yanıt verilmeliydi.” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile koronavirüs ile mücadelede devam eden aşılama sürecine değindi.

Zarif, açıklamasında, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında bütün ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, ABD’yi ihtiyacından fazla aşıyı stoklamakla suçladı. Zarif, "Küresel koronavirüs salgınına küresel aşılama programıyla yanıt verilmeliydi." ifadelerini kullandı.

“AŞI STOKÇULUĞU KİTLESEL KATLİAMDIR”

Yaptırımlar nedeniyle İran, İsrail'in art niyeti nedeniyle de Filistinliler başta olmak üzere pek çok ülkenin salgında kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığını söyledi.

Zarif, "ABD'nin aşı fazlalığı var. Aşı stokçuluğu kitlesel katliamdır." ifadelerini kullandı.