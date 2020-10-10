İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Dağlık Karabağ'daki ateşkes barışa atılan bir adım

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Dağlık Karabağ'daki ateşkes barışa atılan bir adım

Tahran, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı. İranlı bakan, iki ülkeyi esaslı diyaloğa çağırdıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.

Zarif, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Twitter hesabından mesaj paylaşan Zarif, "İran, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi barışa doğru atılan bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verdi.

"ESASLI DİYALOĞA ÇAĞIRIYORUZ"

Rusya'ya ateşkesin sağlanmasında ortaya koyduğu çabalar için teşekkür eden Zarif, şunları kaydetti:

"Komşularımız Azerbaycan ve Ermenistan'ı uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde esaslı diyaloğa girmeye çağırıyoruz."





ATEŞKES KARARI

Rusya'nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de devreye girdi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Moskova'da Azerbaycan - Ermenistan görüşmesi ViDEO