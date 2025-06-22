İran Dışişleri Bakanı: Saldırının çirkin ve kalıcı sonuçları olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arakçi, Birleşmiş Milletler ve üye devletlerini alarma geçmeye çağırdı.

"İRAN TÜM SEÇENEKLERİ SAKLI TUTMAKTADIR"

Arakçi, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak BM tüzüğünü, uluslararası hukuku ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ciddi şekilde ihlal etti. Saldırının çirkin ve kalıcı sonuçları olacak. BM'nin her bir üyesi bu son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranıştan dolayı alarma geçmelidir. BM tüzüğü ve meşru bir şekilde kendini savunmaya izin veren hükümleri uyarınca İran, egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için tüm seçenekleri saklı tutmaktadır" ifadelerini kullandı.