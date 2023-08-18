İran Dışişleri Bakanı, Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

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Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin 'terör' suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.

Tahran'la Riyad, 10 Mart'ta, 7 yıl aranın ardından ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Nisan ayında Çin'in girişimi ile iki ülke diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma Pekin'de imzalamıştı.

Prens bin Selman'la görüştü

Tahran-Riyad arasındaki 7 yıllık bir kesintinin ardından diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi sonrası Suudi Arabistan'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cidde'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

İkilinin basına kapalı gerçekleşen görüşmesine Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da katıldı.

"İran ile Suudi Arabistan arasındaki bağlar ısındı"

İran medyası, görüşmeyi, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki bağların ısındığının ve genişlediğinin işareti" olarak değerlendirdi.

Suudi medyasında ise Veliaht Prens bin Selman'ın İranlı Bakanı kabulüne ilişkin herhangi bir haber yer almadı.

İran Dışişleri Bakanı, perşembe günü Riyad'da mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Riyad ve Tahran'ın ilişkileri onarma konusunda ilerleme kaydettiğini söylemişti.

Riyad'daki İran Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti

Bu arada İran'ın Riyad Büyükelçiliği 17 Ağustos itibarıyla faaliyete geçti.

İRNA'nın haberine göre Riyad'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın katılımıyla 17 Ağustos Perşembe günü resmen açıldı.

Eş zamanlı olarak İran'ın Riyad Büyükelçisi olarak atanan Ali Rıza İnayeti de görevine başladı.