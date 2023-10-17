İran: Gazze'de siyasi çözüm için zaman tükeniyor İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, birçok mevkidaşı ile yaptığı görüşmelerden sonra Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, konuda siyasi çözüm için zamanın daraldığını söyledi.

DHA

Filistin-İsrail çatışması tüm şiddetiyle devam ediyor.

Dünyanın gözü önünde İsrail, sivil katliamı yapıyor.

Çatışmanın bölgesel bir hal alması küresel anlamda en büyük korkulardan biri.

İran da bu savaşın taraflarından biri olabilecek aktörlerden biri.

İran'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tunus Dışişleri bakanı Nabil Ammar, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin ve Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda Filistin-İsrail çatışmasını görüştüğü ifade edildi.

"Siyasi çözüm için zaman azalıyor"

Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan, “Siyasi çözümler için zamanın tükenmekte olduğunu, savaşın diğer cephelere yayılmasının kaçınılmaz bir aşamaya yaklaştığını vurguladım.” açıklamasını yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)