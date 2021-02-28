Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
342.303
-2.34%
EXEN Coin
16.42
-1.26%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    İran, ikinci yerli koronavirüs aşısı Razi Cov Pars'ın insan denemelerine geçti

    Tahran'da yeni koronavirüs aşısının denemesi yapıldı. İlk aşama, 133 gönüllüden oluşuyor.
    • AA
    • 28.02.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran, ikinci yerli koronavirüs aşısı Razi Cov Pars'ın insan denemelerine geçti

    İran, koronavirüse karşı geliştirdiği ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesini gerçekleştirdi.

    İran'da 90 yıldır serum ve aşı üreten Razi kurumu tarafından geliştirilen Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesi Tahran'da Tarım Bakanı Kazım Havazi'nin katılımıyla yapıldı.

    133 GÖNÜLLÜ AŞILANACAK

    Razi Kurumu Başkanı Ali İshaki, bugün 2 kişiyle başlayan denemenin ilk aşamasında aşının 133 gönüllüye vurulacağını ve birinci dozun ardından vücuda enjekte edilen ikinci dozun 21 gün sonra uygulanacağını, burundan verilen dozun da 51 gün sonra verileceğini söyledi.

    İLK YERLİ AŞIDAN BAŞARILI SONUÇLAR ALINDI

    İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.

    Bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü olmuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir