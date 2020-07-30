İran, ilk kez yer altından füze ateşledi

İran Devrim Muhafızları, yıllık askeri tatbikatlar kapsamında ilk kez yerin altından balistik füze ateşleyerek, ABD savaş gemisinin maketini hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Hürmüz Boğazı’nda başlatılan askeri tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. General Emir Ali Hacızade, bugün ilk kez yerin altından fırlatılan balistik füze kullanıldığını duyurdu.

"YERİN ALTINDAN NOKTA ATIŞI YAPABİLECEĞİZ"

Artık geleneksel füze fırlatma sistemleri kullanmadıklarını belirten Hacızade, “Aniden yerin altında gömülü olan füzeler ateşlenecek ve hedefleri nokta atışıyla vurabilecek” dedi.

İran ordusu, maketten yaptığı uçak gemisine operasyon düzenledi

"İLK KEZ YER ALTINDAN FÜZE ATEŞLEDİK"

Hacızade yerin altından ilk kez füze ateşlenerek tatbikat gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Yeraltına gizlenen fırlatıcılarımızı kullanarak ilk kez balistik füzelerimizi ateşledik. Aynı zamanda bu tatbikatta zırhlı İHA’lar ile önceden belirlenen hedefler başarıyla imha edildi” ifadelerini kullandı.

"MAKET" ABD GEMİSİ HEDEF OLDU

ABD’ye ait maket savaş uçağının hedef olarak seçildiği askeri tatbikatta İran, uzaya fırlattığı “Nur" adlı askeri uyduyu da görüntü alımı için kullanacağını belirtti.