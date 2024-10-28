İran: İsrail’e vereceğimiz yanıtta elimizdeki tüm imkanları kullanacağız

İHA

Orta Doğu'da gerilim yüksek...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ"

Bekayi, “Siyonist İsrail rejimi yanlış hesap hatasına düşerek İran’a yönelik saldırı düzenledi. Silahlı kuvvetlerimiz ise başarılı bir şekilde saldırıya karşılık verdi.” ifadesini kullandı.

Gazze ve Lübnan’da ateşkesin sağlanması için çalıştıklarını belirten Bekayi, “Dışişleri Bakanlığı olarak tüm dikkatimizi Lübnan ve Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına verdik. Tüm çabamız İsrail rejimini cevap vermeye zorlamak. İsrail rejiminin işlediği suçlar karşısında hesap vermemesi rejimi daha da küstahlaştırıyor. İran olarak kalıcı ateşkes ile sonuçlanacak her türlü adımı destekliyoruz. Doha’da yapılan son ateşkes görüşmelerinde ise tarafların ateşkes konusunda ciddi olmadıklarını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL’E CEVAP VERMEK İRAN’IN MEŞRU MÜDAFAA HAKKIDIR"

Bekayi, İsrail saldırganlığı karşısında diplomasinin bölgesel savaşı engellemede etkili bir yol olabileceğini belirterek, bölge ülkelerinden İsrail’in İran’a yönelik saldırısına gelen tepkilerin anlamlı olduğunu söyledi.

Bekayi, “Bölge ülkeleri ile yaptığımız görüşmelerde tüm ülkelerin bölgedeki gelişmeleri yakından izlemesi ve olağan dışı bir hareketliliği birbirlerine haber vermeleri gerektiğini belirtmiştik. Öte yandan silahlı kuvvetlerimiz Siyonist İsrail rejiminin tüm askeri hareketliliğini yakından takip ediyordu.” şeklinde konuştu.

İran’ın İsrail saldırısına kesin karşılık vereceğini kaydeden Bekayi, “Diplomasi sahasında mesaj alışverişleri devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti, İsrail’e cevap hakkından kesinlikle vazgeçmeyecektir. Bu İran’ın meşru müdafaa hakkıdır ve bu mesaj alışverişlerinden bağımsız olarak cevap hakkımızı kullanmada son derece kararlı ve ciddiyiz. İsrail’e vereceğimiz yanıtta elimizdeki tüm imkanları kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YLE GİRİŞİMİMİZ SÜRÜYOR"

İran’a yönelik saldırıda İsrail’in Irak hava sahasını kullanmasını değerlendiren Bekayi, “Bölge ülkeleri İran’a yönelik saldırıda kendi hava sahalarının kullanımına izin vermeyeceklerinin sözünü verdiler. Biz, hiçbir komşu ülkenin İran’a yönelik saldırıda topraklarının kullanımına izin vermediğine inanıyoruz. Irak hükümeti ise topraklarının yanlış şekilde kullanılmasını Birleşmiş Milletlere taşıyarak konun takipçisi olacak." şeklinde konuştu.

İsrail’e yönelik silah yaptırımının uygulanması gerektiğini belirten Bekayi, Türkiye ile birlikte süreci takip ettiklerini belirterek, "Siyonist rejimin silahlarına ambargo uygulama yönünde Türkiye'yle girişimimiz sürüyor ve bu kampanyaya daha fazla ülkenin katılacağını umuyoruz." dedi.