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    İran: İsrail’i vurmak üzere tasarlanmış İHA geliştirdik

    İran Kara Kuvvetleri Komutanı Haydari, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere tasarlanmış "Arash-2" adlı uzun menzilli insansız hava aracı geliştirdiklerini ifade etti
    • 12.09.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:48
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    İran: İsrail’i vurmak üzere tasarlanmış İHA geliştirdik

    İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kioumars Heydari, İran devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Tuğgeneral Haydari, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere özel olarak tasarlanan "Arash-2" adlı uzun menzilli insansız hava aracı geliştirdiklerini söyledi.

    "İsrail'i yok etmek üzere İHA'lar üretildi"

    İHA’ların hazır olduğunu belirten Haydari, "Biz İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv kentlerini hedef alması için özellikle Arash-2 İHA’sını geliştirdik. Çocuk katili bu rejimi tamamen yok etmek üzerine bu İHA’lar üretildi." dedi.

    Haydari, İsrail’i hedef almak için geliştirildiği belirtilen Arash-2 adlı İHA’nın Arash-1’in yeni bir versiyonu olduğunu kaydetti.

    İran: İsrail’i vurmak üzere tasarlanmış İHA geliştirdik #1

    İran: İsrail’i vurmak üzere tasarlanmış İHA geliştirdik #2


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