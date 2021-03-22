İran Lideri Ali Hamaney: ABD'nin yaptırımları büyük bir cinayettir

ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımların 'cinayet' olduğunu söyleyen İran Lideri Ali Hamaney, nükleer anlaşmaya dönmek için acelelerinin olmadığını söyledi.

Nevruz Bayramı münasebetiyle devlet televizyonundan halka seslenen İran Lideri Ali Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, "ABD'nin İran ve bazı ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımlar büyük bir cinayettir. Yaptırımlarla İran'ı zayıflatmayı ve dayatmalarını kabul ettirmeyi amaçlıyorlardı. Bu siyaset boşa çıkartıldı ve bu durum yerli üretimin güçlenmesine yardımcı oldu." dedi.

“AMERİKALILAR ÖNCE TÜM YAPTIRIMLARI KALDIRMALI”

İran'ın tüm taahhütlerini yerine getirdiği ancak diğer imzacıların yerine getirmediği bir anlaşmaya dönmek için aceleleri olmadığını vurgulayan Hamaney, nükleer anlaşma revize edilecekse de bunun İran çıkarlarına hizmet etmesi durumunda kabul edilebileceğini belirtti.

Hamaney şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılar önce tüm yaptırımları kaldırmalı, sonra bunu doğrulayacağız ve gerçekten kaldırılmışlarsa, o zaman Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taahhütlerimize sorunsuz bir şekilde geri döneceğiz. Amerikalıların sözlerine güvenemeyiz. Acelemiz yok. Evet, bu fırsattan istifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak acele etmeyeceğiz çünkü bazı durumlarda riskleri faydalardan daha ağır basıyor. JCPOA'ya katılmak için acele ettik."

DONALD TRUMP’A “AHMAK” DEDİ

İran'ın nükleer anlaşmaya dönme şartının "ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması ve bunu fiilen uygulamaya koyması" olduğunu hatırlatan Hamaney, "ABD'nin önceki ahmak yöneticisinin (Donald Trump) maksimim baskı politikası boşa çıktı. Yeni hükümet de aynı siyaseti güderse o da boşa çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

HALKA 'SEÇİMLERDE SANDIĞA GİTMELERİ' ÇAĞRISI

Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Hamaney, seçimlerde aday olan siyasilerin ülkenin ekonomik sorunlarını çözmek için yaptırımların kaldırılması konusunu ön plana çıkarmamaları gerektiğini belirtti.

Hamaney, "Siyasiler yaptırımların kalıcı olabileceğini düşünerek yerli üretimi güçlendirmeye yönelik siyaset üretmeli." dedi.

“KATILIM ORANINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Halkın seçimlere yüksek oranda katılım göstermesinin önemine dikkati çeken Hamaney, "Bir ülkede halkın seçimlere katılım oranı o ülkenin ulusal gücünü ortaya koyar. Bu açıdan halkın seçimlere yüksek katılımı önemli." şeklinde konuştu.

Hamaney, yabancı istihbarat servislerinin halkın sandığa gitmemesi için manipülasyon çalışması yürüttüğünü savunarak, "Halkın seçimlere katılım oranlarını düşürmeye çalışıyorlar." dedi.

“SEÇİMLERİ BOYKOT EDİN”

İran'da 18 Haziran 2021'de 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. 2020 yılındaki genel seçimlere katılım, ülke genelinde son 41 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 42,57 olarak kaydedilmişti. Başkent Tahran'da ise bu oran yüzde 25 seviyelerinde kalmıştı.

İran menşeli bazı sosyal medya hesaplarından bir süredir iş başındaki siyasilerin ülkeyi kötü yönettikleri gerekçesiyle "seçimlerin boykot edilmesi" çağrıları yapılıyor.