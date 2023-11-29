İran lideri Hamaney Batı'yı eleştirdi: Gazze Batı'yı utanca boğdu İran lideri Ali Hamaney, Batılı bazı ülkelerin, Gazze'de sivillerin öldürülmesine rağmen İsrail'in yanında yer almasına tepki gösterdi.

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 54 gündür tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana 14 bin 128 sivili öldürdü.

Mülteci kamplarını vuran ve binlerce mahallenin yok olmasına neden olan İsrail, adeta soykırım yapıyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Milis Gücü (Besiç) Haftası münasebetiyle Tahran'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze Batı'yı utanca boğdu"

Hamaney açıklamalarında şunları söyledi:

Batı kültür ve medeniyeti işte budur. Fosfor bombalarıyla 5 bin çocuk öldürülüyor, 'İsrail kendini savunuyor' diyorlar. Kendini savunmak böyle mi olur? Bu olay Batı kültürünü utanca boğdu.

"Aksa Tufanı olayı, ABD'nin bölgeye dair siyasi planlarını altüst etti"

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı'na ilişkin Hamaney, şunları kaydetti:

Aksa Tufanı olayı, ABD'nin bölgeye dair siyasi planlarını altüst etti. Bu tufan devam ederse, planlarını ortadan kaldıracak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)