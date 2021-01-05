Euro
9.0905
-0.03%
Dolar
7.3907
-0.42%
Altın
463.59
-0.05%
Borsa
1.49
-0.39%
Bitcoin
252.000
6.96%
EXEN Coin
10.96
-1.79%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    İran ordusunun İHA tatbikatı

    İran ordusunun İHA tatbikatı

    İran ordusu, Simnan eyaletinde iki gün sürecek İnsansız Hava Aracı (İHA) tatbikatına başladı.
    • İHA
    • 05.01.2021 - 20:32
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 21:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İran ordusu, Simnan eyaletinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ilk İnsansız Hava Aracı (İHA) tatbikatına başlandığını duyurdu.

    Havadan karaya nokta atışlı füzelerin kullanılacağı tatbikatta, intihar saldırılarının da tatbikatta yer alacağı belirtildi.

    "GERÇEĞE YAKIN SAVAŞ SENARYOLARI.."

    İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Mahmud Musevi tatbikata kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılacağını belirterek, “Tatbikatta gerçeğe yakın savaş senaryolarını uygulayacağız” dedi.

    İran ordusu İHA tatbikatına başladı VİDEO

    İran ordusunun İHA tatbikatı #1

    TATBİKAT 2 GÜN SÜRECEK

    Tatbikatta yüzlerce İHA’nın kullanılacağı, tatbikatın iki gün süreceği ifade edildi.

    Bugün başlayan İHA tatbikatında İran tarafından üretilen yeni İHA ve askeri teçhizatın da tanıtılacağı belirtildi.

    İran ordusunun İHA tatbikatı #2

    İran ordusunun İHA tatbikatı #3

    İran ordusunun İHA tatbikatı #4

    İran ordusunun İHA tatbikatı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir