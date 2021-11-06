İran: Petrolü kaçak satıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma konusunda yönetim olarak yaptıklarını anlattı.

ABD, uyguladığı yaptırımlarla İran'ın petrol sektörünü hedef alıyor.

İran'dan gelen açıklamada, yaptırımlar karşısında petrol satışında nasıl bir yol izlendiği açıklandı.

"PETROLÜ KAÇAK SATIYORUZ"

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rızayi, ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"PARAYI ÜLKEYE GİZLİCE GETİRİYORUZ"

ABD yönetiminin 3 yıldır "yasal gerekçe olmadan" İran'ı ekonomik ablukaya aldığını belirten Rızayi, şu ifadeyi kullandı:

"Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz."

"İÇERİDEKİ YAPTIRIMLAR, DIŞARIDAKİLERDEN DAHA TEHLİKELİ"

Rızayi, içerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu savundu.

İranlı yetkili, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.